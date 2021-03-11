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Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

СБУ разоблачила масштабную махинацию по теневой реализации некачественных нефтепродуктов

Уклонение от уплаты налогов в размере 240 млн грн — СБУ разоблачила масштабную сделку с теневой реализацией некачественных нефтепродуктов.

АЗС, бензин

Открыто производство по четырем статьям Уголовного кодекса, в частности, ч. 3 ст. 209 (легализация или отмывание имущества, полученного преступным путем), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление подакцизных товаров).

Сейчас проводится более 140 обысков в 13 офисах, семи нефтебазах, 13 морских судах, 105 автозаправочных станциях и двух отделах таможенного оформления.

Продолжается досудебное расследование, при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора.

По данным СМИ, речь идет о сети АЗС Glusco, которую связывают с нардепом Виктором Медведчуком.

Источники: СБУ, Интерфакс-Украина

Фото: Depositphotos

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