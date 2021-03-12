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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

Забил до смерти 4-месячного малыша: на Черкащине будут судить мужчину

В Черкасской области 28-летний мужчина забил до смерти своего четырехмесячного ребенка.

дитина

По данным следствия, в начале января 2021 года под утро в спальне отец ребенка применил к малышу физическую силу и нанес телесные повреждения, от которых наступила смерть. Причины такой жестокости не сообщаются.

Мужчину обвиняют по статье 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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За такие действия ему грозит лишение свободы до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Убийство ребенка на Черкащине

В Черкасской области 28-летний мужчина после ссоры с женой до смерти избил их общего ребенка. 4-месячный Ярослав плакал ночью и не давал отцу уснуть.

Мужчина бил головой малыша о спинку кровати, пока ребенок не перестал дышать. Это произошло на глазах у матери ребенка, однако она ничего не смогла сделать, потому что мужчина ее ударил. Отец отрицает свою вину, по его словам, он хотел всего лишь успокоить ребенка.

Источник: Уманская местная прокуратура

Фото: Pixabay

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