В Черкасской области 28-летний мужчина забил до смерти своего четырехмесячного ребенка.

По данным следствия, в начале января 2021 года под утро в спальне отец ребенка применил к малышу физическую силу и нанес телесные повреждения, от которых наступила смерть. Причины такой жестокости не сообщаются.

Мужчину обвиняют по статье 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

За такие действия ему грозит лишение свободы до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Убийство ребенка на Черкащине

В Черкасской области 28-летний мужчина после ссоры с женой до смерти избил их общего ребенка. 4-месячный Ярослав плакал ночью и не давал отцу уснуть.

Мужчина бил головой малыша о спинку кровати, пока ребенок не перестал дышать. Это произошло на глазах у матери ребенка, однако она ничего не смогла сделать, потому что мужчина ее ударил. Отец отрицает свою вину, по его словам, он хотел всего лишь успокоить ребенка.

Источник: Уманская местная прокуратура