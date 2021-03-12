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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

В Запорожье пьяный пенсионер прострелил живот посетителю кафе

В Запорожье пьяный 65-летний мужчина прострелил живот огнестрельным оружием незнакомому посетителю в кафе.

Пистолет

Инцидент произошел 11 марта около 19.00 в кафе, расположенном на Центральном бульваре в Запорожье. Из кафе с помощью тревожной кнопки вызвали сотрудников полиции. Правоохранители задержали на месте происшествия мужчину с огнестрельным оружием.

На месте происшествия 32-летний местный житель с травмой живота рассказал, что неизвестный пьяный мужчина вел себя неадекватно и агрессивно, а также начал приставать к нему. Из-за этого между ними возникла драка. Пенсионер достал огнестрельное оружие и выстрелил в потерпевшего.

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Правоохранители вызвали скорую помощь. Ранения оказалось не проникающим, мужчине оказали помощь, однако он отказался от госпитализации. С места происшествия правоохранители изъяли пистолет, гильзу и патроны. Их направили на экспертизу. Правонарушителя задержали, его подозревают по статье 296 (Хулиганство) УК Украины. Досудебное следствие продолжается.

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В Одессе 14-летний парень пришел на детскую площадку со своим несовершеннолетним товарищем и начал приставать к двум парням, которые занимались спортом.

Впоследствии он достал пневматическое оружие и начал стрелять, двое подростков 13 и 14 лет пострадали от выстрелов. Правоохранители выяснили, что несовершеннолетний товарищ купил оружие через интернет.

Источник: Управление полиции охраны

Фото: Depositphotos

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