В Федоровке Полтавской области пять человек влезли ночью в дом предпринимателей. Они пытали мужа и жену, требуя у них деньги.

Мужчины выбили окно топором, связали хозяев и начали их бить.

Супруги признались, где лежат деньги, и отдали им 1 млн 850 тыс. грн, которые собрали на квартиру дочери.

Но мужчины не прекратили издевательства. Это услышал сосед семьи и вызвал полицию.

До приезда копов преступники успели скрыться, но их удалось найти. Нападающими оказались жители из разных сел Карловского района области. Им исполнилось 20, 22, 27, 28 и 52 года. Сейчас фигурантам сообщили о подозрении и избрали меры пресечения — содержание под стражей.

Их подозревают в ограблении и кражах. За разбойное нападение на супругов-фермеров мужчинам грозит до 15 лет тюрьмы.

Супруги с травмами попали в больницу.

Нападение в Киевской области

В декабре 2020 года в Киевской области в один из домов посреди ночи ворвались бандиты в масках.

Они пытали хозяев утюгом и заливали им в глаза водку.

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