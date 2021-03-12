В Федоровке Полтавской области пять человек влезли ночью в дом предпринимателей. Они пытали мужа и жену, требуя у них деньги.
Мужчины выбили окно топором, связали хозяев и начали их бить.
Супруги признались, где лежат деньги, и отдали им 1 млн 850 тыс. грн, которые собрали на квартиру дочери.
Но мужчины не прекратили издевательства. Это услышал сосед семьи и вызвал полицию.
До приезда копов преступники успели скрыться, но их удалось найти. Нападающими оказались жители из разных сел Карловского района области. Им исполнилось 20, 22, 27, 28 и 52 года. Сейчас фигурантам сообщили о подозрении и избрали меры пресечения — содержание под стражей.
Их подозревают в ограблении и кражах. За разбойное нападение на супругов-фермеров мужчинам грозит до 15 лет тюрьмы.
Супруги с травмами попали в больницу.
Нападение в Киевской области
В декабре 2020 года в Киевской области в один из домов посреди ночи ворвались бандиты в масках.
Они пытали хозяев утюгом и заливали им в глаза водку.
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