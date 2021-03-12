В Запорожье умер ребенок: мать бросила сына в холодном доме (ВИДЕО)

В селе Каменка-Днепровская Запорожской области мать нашла мертвым своего пятимесячного сына.

Как выяснилось, в тот день 28-летняя женщина оставила младенца с двухлетней сестренкой одних дома, а сама пошла прихорашиваться и выпивать к подруге.

В гостях молодая мама красила волосы, а чтобы было веселее — прихватила с собой алкоголь.

— Вчера она была у меня, мы взяли три двушки пива, выпили, все. И она пошла домой, — рассказала подруга Елена.

Журналистам Юлия показала дом, где оставила детей, но призналась: в тот день, когда произошла трагедия, в доме не было ни света, ни отопления.

— У нас одна комната, я время от времени дрова рублю, веточки. Тепла немного было, — рассказала горе-мать.

Соседи рассказали, что в Каменку-Днепровскую женщина с детьми недавно переехала из Энергодара. Юлия нигде не работала, поэтому иcкала такое жилье, за которое не пришлось бы платить. В селе таких заброшенных домов полно.















Замерз до смерти: на Запорожье пятимесяченый ребенок умер, пока мама делала прическу / 4 фотографии

Точно неизвестно, во сколько горе-мать вернулась домой, но она клянется — сын тогда еще был жив.

Юлия даже накормила его и уложила спать, а уже утром нашла мальчика мертвым.

Интересно, что несмотря на такие условия жизни, эта семья не стояла на учете в органах опеки как проблемная. Тем не менее, сейчас матерью заинтересовались правоохранители.

— Сейчас мы устанавливаем причину смерти младенца, по данному факту открыто уголовное производство. Условия проживания матери и детей крайне антисанитарные. В доме отсутствует электроснабжение и отопление, — отметили в отделе ювенальной превенции полиции Запорожской области.

Двухлетнюю старшую дочь срочно забрали из дома и увезли в больницу на обследование.

Виновата ли в трагедии молодая мать, станет ясно после результатов экспертизы, которая выявит причину смерти мальчика.

На Харьковщине мать морила голодом троих детей

В декабре полиция Харьковщины обнаружила мать, которая выпивала у соседки, пока дома ее ждали больные и голодные дети.

Выяснилось, что трое малолетних детей 4, 6 и 7 лет не посещают детский сад из-за болезни, но за медицинской помощью женщина не обращалась.

В комнате общежития, где проживает семья, сотрудники ювенальной превенции не нашли никаких продуктов питания.

На женщину составили админпротокол по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.