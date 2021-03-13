Возле аэропорта Алматы во время аварийной посадки упал военный самолет АН-26, в результате чего погибли четыре человека.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Казахстана. Самолет пограничной службы КНБ летел с Нур-Султана в Алматы.

В 17.20 связь с самолетом АН-26 исчезла. При заходе на аварийную посадку, на подлете он упал в начале взлетной полосы.

— Четыре человека погибли, двое пострадавших направлены в ближайшую больницу Илийского района, — отметили в пресс-службе.

По предварительным данным, на борту было шесть человек.

На месте работают 10 реанимационных бригад скорой помощи, а также 45 человек, 15 единиц техники ДЧС Алматы, ДЧС Алматинской области, службы аэропорта, службы спасения.

К слову, в начале марта в национальном парке на Западе Австралии произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли пилот и пассажир судна.

Легкомоторный самолет исчез с радаров днем ​​в среду, а попытки связаться с пилотом оказались безуспешными.

Уже через несколько часов полиция обнаружила обломки самолета близ города Эксмут. Выяснилось, что он врезался в каньон национального парка Кейп-Рейндж.

Источник: МЧС Казахстана