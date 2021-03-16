Подозреваемым в убийстве 7-летней Марии Борисовой в Херсонской области оказался 62-летний Николай.

Девочку разыскивали волонтеры, правоохранители и односельчане. Ее тело со следами насильственной смерти обнаружили через четыре дня после исчезновения.

Кроме этого на теле девочки обнаружены телесные повреждения в области половых органов, что может свидетельствовать о половом преступлении, то есть изнасиловании.

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Эксперты выяснили, что девочка погибла в день исчезновения, поэтому найти ее живой не было шансов. Под подозрением сразу оказалось почти все село, впоследствии круг сузился до шести человек, среди которых и был 62-летний Николай — сосед отца ребенка. Во всех подозреваемых отобрали образцы ДНК. Именно по результатам ряда экспертиз Николая взяли под стражу. В полиции уверяют, что мужчина не избежит наказания, поскольку доказательства бесспорны.

В день похорон Марии мужчина пытался покончить с собой. Когда правоохранители приехали его задерживать, то нашли Николая с порезанными венами, но просто так истечь кровью конечно не дали.

Мужчине оказали медицинскую помощь и с больничной койки отправили сразу в следственный изолятор. Своей вины он категорически не признает, свидетельствовать отказывается.

Николаю тот же день избрана мера пресечения — содержание под стражей.

В селе, где произошла трагедия, говорят, что вроде когда-то мужчине пришлось отсидеть за аналогичное преступление — мол, он изнасиловал мальчика. В полиции пока эту информацию не подтверждают, но и не опровергают. Сейчас Николаю грозит пожизненное заключение.

Что известно об убийстве Марии Борисовой

Первоклассница Маша Борисова из села Счастливое Херсонской области исчезла вечером 7 марта.

Девочка пошла гулять со своим 10-летним братом, но домой мальчик вернулся один. Куда исчезла младшая сестра, объяснить не смог.

Десятки правоохранителей вместе с волонтерами и местными жителями искали ребенка четыре дня.

11 марта труп девочки был найден в мешке за сараем неподалеку от дома, где она проживала.