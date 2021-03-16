На Волыни задержали мужчину, который хотел попасть в Польшу по паспорту сына

На украинском-польской границе работники Госпогранслужбы Луцкого отряда задержали гражданина Украины, который пытался пересечь границу по чужому паспорту.

16 марта, около полуночи в пункт пропуска Ягодин житель Волынской области планировал попасть в Польшу. Во время проверки паспорта, который мужчина предоставил для оформления, инспектор пограничного контроля заподозрил, что имеющийся документ не принадлежит мужчине.

Впоследствии пограничники установили, что мужчина пытался пересечь границу с чужим паспортным документом, а именно — своего сына.

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За попытку нарушения государственной границы человек будет отвечать по ст. 204-1 (Незаконное пересечение границы или попытка незаконного пересечения государственной границы) КоАП.

Мужчине грозит штраф в размере от 200 до 500 необлагаемых минимумов (от 3,4 тыс. грн до 8,5 тыс. грн) или административный арест до 15 суток.

Задержания на границе

На границе Харьковской области задержали двух россиянок без документов.

Когда пограничники установили личности задержанных, выяснилось, что в России их обоих подозревают в преступлении, связанный с незаконным оборотом наркотиков.