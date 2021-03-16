В городе Пемброк-Пайнс (штат Флорида, США) одномоторный самолет Beechcraft Bonanza упал на внедорожник, который ехал по дороге. Погибли три человека.

По данным местных СМИ, самолет потерпел крушение вскоре после взлета.

На видео видно, как самолет взрывается сразу после падения. Два человека, которые были на его борту, погибли на месте.

Женщину и мальчика, которые были во внедорожнике в момент катастрофы, госпитализировали. Однако ребенок вскоре умер в больнице.

Неизвестно, что стало причиной аварии, но представитель пожарной службы Pembroke Pines сообщил, что речь идет о возможной неисправности двигателя.

Месяц назад в США потерпел крушение вертолет, тогда погибли четыре человека.

Вертолет упал 16 февраля возле Виргинских островов — на западе острова Сент-Томас.

Источник: CBSMiami