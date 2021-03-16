В Виннице рецидивист с 17-летней напарницей ограбили мужчину с инвалидностью

В Виннице ранее судимый за убийство мужчина вместе с несовершеннолетней напарницей ограбили человека с инвалидностью.

Ночью мужчина сообщил полиции, что в местной гостинице злоумышленники завладели его банковской картой и сняли с не все средства. На счету хранилось 55 тыс. грн.

Правоохранители за несколько часов разыскали подозреваемых в преступлении — 32-летнего гражданина и 17-летнюю девушку. За украденные деньги они уже успели приобрести мобильные телефоны.

Мобильные устройства и оставшиеся средства у них изъяли. По факту преступления открыто уголовное производство по ч.2 ст.185 УК Украины (кража). Злоумышленникам грозит до пяти лет заключения.

Нетрезвая мать потеряла сына

В Виннице нетрезвая женщина забыла несовершеннолетнего сына на транспортной остановке, а сама пошла домой. Через несколько часов винничанка обнаружила отсутствие ребенка и позвонила полиции.

Нашли ли правоохранители мальчика, смотрите на Фактах ICTV.