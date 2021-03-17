В Кривом Роге люди самостоятельно разыскали и задержали 18-летнего парня, который цеплялся в подъезде к 10-летней школьнице.

Мужчина выследил девочку, когда та возвращалась домой из школы, и зашел вместе с ней в лифт. Обидчик пытался напасть на ребенка, но она не растерялась и начала кричать.

На шум выбежали соседи и отец школьницы, однако незнакомец успел убежать.

Жильцы дома, просмотрев записи с камер наблюдения, узнали нападающего. Последний часто приходил в гости к своей бабушке, которая живет в соседнем доме.

Парня задержали, когда он как раз выходил от родственницы с сумками с едой.

– Единственное, что он спросил, пока ждали приезда полиции, сколько лет (лишения свободы, – Ред.) ему грозит. Больше его ничего не интересовало, – рассказывает соседка пострадавшей девочки Татьяна Иванова.

Впоследствии задержанный пытался напасть на полицейских с ножом, но неудачно.

В отделении полиции 18-летний парень начал утверждать, что состоит на учете у психиатра.

По словам пресс-секретаря полиции Кривого Рога Оксаны Лесонен, правоохранители открыли уголовное производство по факту развращения малолетней.

Развращение несовершеннолетней в Ужгороде

16 марта задержали спортивного тренера по подозрению в развращении несовершеннолетней в Ужгороде.

Мужчина зашел в комнату, где проживали участники соревнований, и начал приставать к 14-летней девочке. На крики сожительниц ребенка тренер не реагировал.

Сейчас фигурант находится под круглосуточным арестом. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.