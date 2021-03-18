Травили уксусом и вырезали органы: в Виннице засудили парней-садистов, убивших своего друга

В Виннице суд поддержал позицию ювенального прокурора и вынес приговор ребятам 19 и 24 лет, которые с особой жестокостью расправились над другом.
Рассмотрение дела осложняется тем, что один из фигурантов на момент совершения преступления был несовершеннолетним.
Ужасное убийство произошло в июне 2018 года. Следствие установило, что конфликт между парнями возник во время пьяного застолья.
После группового избиения парни раздели своего знакомого, перенесли в другую комнату и продолжали наносить удары по голове.
Далее они залили пострадавшему в рот бутылку столового уксуса и одеколона. Цинично издеваясь над парнем, злоумышленники бросали в потерпевшего медицинский шприц, который иглой застревал в его теле.
— Когда пытки завершились, злоумышленники решили лишить жизни потерпевшего. Ножом они разрезали ему живот и грудь, вырезали сердце и печень, — говорится в сообщении прокуратуры.
24-летнему жителю города Песчанки суд назначил пожизненное лишение свободы, а 19-летнему жителю Николаевки Песчанского района — 15 лет тюрьмы.
В прокуратуре заверили, что мера пресечения в виде содержания под стражей до вступления приговора в законную силу оставлена без изменений.
Уголовное дело расследовалось по п. 4, п. 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство с особой жестокостью и по предварительному сговору группы лиц) УК Украины.
Убийство на Львовщине
В конце февраля в Дрогобыче 26-летний парень зарезал ухажера своей девушки.
Следствие установило, что в момент совершения преступления он был нетрезвым. Гуляя по центру города, он встретил свою 24-летнюю девушку, которая была в компании с 50-летним местным жителем.
На почве ревности парень нанес старшему поклоннику семь ударов ножом в шею, грудную клетку, брюшную полость и спину.
50-летний мужчина скончался от кровопотери до приезда кареты скорой помощи. Девушка в результате нападения не пострадала.
Источник: Винницкая областная прокуратура