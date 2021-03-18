Травили уксусом и вырезали органы: в Виннице засудили парней-садистов, убивших своего друга

В Виннице суд поддержал позицию ювенального прокурора и вынес приговор ребятам 19 и 24 лет, которые с особой жестокостью расправились над другом.

Рассмотрение дела осложняется тем, что один из фигурантов на момент совершения преступления был несовершеннолетним.

Ужасное убийство произошло в июне 2018 года. Следствие установило, что конфликт между парнями возник во время пьяного застолья.

После группового избиения парни раздели своего знакомого, перенесли в другую комнату и продолжали наносить удары по голове.

Далее они залили пострадавшему в рот бутылку столового уксуса и одеколона. Цинично издеваясь над парнем, злоумышленники бросали в потерпевшего медицинский шприц, который иглой застревал в его теле.

— Когда пытки завершились, злоумышленники решили лишить жизни потерпевшего. Ножом они разрезали ему живот и грудь, вырезали сердце и печень, — говорится в сообщении прокуратуры.

24-летнему жителю города Песчанки суд назначил пожизненное лишение свободы, а 19-летнему жителю Николаевки Песчанского района — 15 лет тюрьмы.

В прокуратуре заверили, что мера пресечения в виде содержания под стражей до вступления приговора в законную силу оставлена ​​без изменений.

Уголовное дело расследовалось по п. 4, п. 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство с особой жестокостью и по предварительному сговору группы лиц) УК Украины.

Убийство на Львовщине

В конце февраля в Дрогобыче 26-летний парень зарезал ухажера своей девушки.

Следствие установило, что в момент совершения преступления он был нетрезвым. Гуляя по центру города, он встретил свою 24-летнюю девушку, которая была в компании с 50-летним местным жителем.

На почве ревности парень нанес старшему поклоннику семь ударов ножом в шею, грудную клетку, брюшную полость и спину.

50-летний мужчина скончался от кровопотери до приезда кареты скорой помощи. Девушка в результате нападения не пострадала.

Источник: Винницкая областная прокуратура