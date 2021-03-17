На Луганщине и Закарпатье СБУ заблокировала два канала нелегальной миграции иностранцев в Украину.

По данным Службы безопасности, среди иностранных граждан были выходцы из стран с повышенной террористической угрозой.

В Луганской области злоумышленники обустроили подпольную мастерскую для серийного изготовления поддельных документов.

По данным предварительного расследования, в состав группы входило несколько граждан Украины. Злоумышленники организовали противоправный механизм легализации в нашей стране выходцев из стран Ближнего Востока. Для этого они изготавливали зарубежным заказчикам поддельные документы, которые иностранцы использовали, в частности для поступления в украинские вузы.

Клиентов они искали через личные связи, а также на специализированных интернет-форумах. Оплату за так называемые услуги они получали наличными или через банковские карточные счета.

Во время обысков в Северодонецке, а также в подпольной лаборатории в Харькове, правоохранители обнаружили оборудование для изготовления фальшивых документов, поддельные паспорта, 90 печатей и штампов фиктивных структур, банковские карты и наличные, вероятно полученные преступным путем.

На Закарпатье СБУ разоблачила канал незаконной миграции в Евросоюз. Правоохранители задержали организатора трафика на попытке незаконной переправки трех нелегалов из страны Центральной Азии.































В Украине разоблачили два канала нелегальной миграции иностранцев из стран Ближнего Востока / 8 фотографий

Противоправную деятельность организовал гражданин одной из стран Южного Кавказа. Он должен был обеспечивать переход через госграницу Украины в ЕС вне установленных пунктов пропуска.

По ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УК Украины решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения.

Незаконное пересечение границы

Контрразведка СБУ на Закарпатье заблокировала канал незаконной переправки граждан РФ за границу.

Следствие установило, что житель Береговского района Закарпатской области помогал иностранцам получать гражданство Венгрии по фиктивным документам.

После чего они получали возможность безвизового въезда в 162 страны мира, включая США, Великобританию и страны ЕС.