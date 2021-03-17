На Киевщине в собственном доме нашли убитой 53-летнюю женщину.

По данным полиции Киевской области, тело нашла внучка и увидела возле бабушки свою тетю. Она вызвала скорую, а врачи сообщили в полицию.

Погибшая имеет пятерых детей. После смерти мужа, который за месяц сгорел от рака, старшие потомки перебрались в Киев, а младшие остались в деревне, вместе с матерью.

В общем доме убитая 53-летняя Валентина проживала вместе с двумя дочерями, зятем и парой внуков.

По словам соседей, они постоянно выпивали и устраивали драки, полиция приезжала сюда чуть ли не каждый день.

Младшая дочь — 29-летняя Александра, уже дважды сидел в тюрьме.

По словам соседей, Александра воровала у матери пенсионную карту и тратила деньги, из-за чего и произошло убийство.

В полиции Киевщины сообщили, что пока женщина лежала мертвая, ее дочь-убийца продолжала пить рядом с трупом. Сначала она вообще не могла объяснить своих действий, но позже призналась в содеянном.

Сейчас ей избрана мера пресечения в виде ареста.

Происшествия

В городе Черноморск Одесской области мужчина до смерти забил женщину.

Житель города избил возлюбленную и уложил спать, на следующее утро она не проснулась. В соцсетях пишут, что причиной расправы стало то, что жертва прятала от сожителя еду. Однако адвокат подозреваемого отвергает такую ​​версию, а взамен обвиняет в трагедии полицию.