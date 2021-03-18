Бил сына по голове, потому что тот не хотел есть: на Черниговщине осудили отца

В Черниговской области пьяный отец избил своего трехлетнего сына, потому что тот, по его словам, отказывался есть.

Еще в декабре 2020 года 35-летний житель села Срибне Черниговской области нанес несколько ударов по голове своему ребенку.

В результате избиения мальчик получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ссадины на лице.

Поэтому правоохранители открыли уголовное производство за умышленное легкое телесное повреждение, повлекшее кратковременное расстройство здоровья. Теперь мужчина проведет четыре месяца под арестом.

Кроме того, мужчину ранее уже судили за домашнее насилие в отношении своей жены.

В Черкасской области мужчина до смерти забил ребенка

В Черкасской области 28-летний мужчина забил до смерти своего четырехмесячного ребенка.

Отец применил к малышу физическую силу и нанес телесные повреждения, от которых наступила смерть. Однако причины такой жестокости не известны.

Источник: Черниговская областная прокуратура