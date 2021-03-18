Убийца Маши Борисовой: 62-летний мужчина следил за поисками (ВИДЕО)

Появилось новое видео вероятного убийцы Маши Борисовой, которую нашли изнасилованной и задушенной в родном селе Счастливое на Херсонщине.

Выяснилось, что после исчезновения первоклассницы 62-летний мужчина присутствовал во время поисков и хладнокровно наблюдал за всем происходящим.

Более того, вероятный убийца Маши Борисовой был одет в ту же одежду, что и на фото полиции после его задержания.

На видео заметно, что мужчина стоит вместе с местной жительницой, которая дает интервью, внимательно слушает ее слова и курит.

Время от времени он одобрительно покачивал головой, однако волнение стало заметным, когда мужчина начал периодически менять положение ног.

Женщина тем временем уверяла, что “в селе нет и никогда не было злобных людей”, как бы намекая, что ужасное преступление совершил кто-то не из местных.

— Я вам говорю, у нас никого нет, чтобы могли поднять руку на ребенка. Нет у нас таких ненавистных людей, — рассказала она.

Отмечается, что видео было снято еще 10 марта. Семилетнюю Машу Борисову нашли утром 11 марта в заброшенном сарае, где раньше уже проходили поиски.

Судмедэксперты обнаружили на теле серьезные повреждения половых органов и многочисленные царапины на шее, свидетельствовавшие об удушении.

Арестованный 62-летний мужчина — односельчанин семьи девочки, в убийстве которой его обвинили.

По неофициальной информации, жители села совершат самосуд, если после такого преступления его отпустят из-под стражи.