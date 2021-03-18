Подозреваемый в убийстве 7-летней Марии Борисовой на Херсонщине регулярно просматривал детскую порнографию в интернете, а также уже привлекался к ответственности за особо тяжкие преступления.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Херсонской области Александр Прокудин.

Он отметил, что ему обидно читать в сети комментарии пользователей, которые не верят в причастность 62-летнего мужчины к этому преступлению, мол, копы просто повесили дело на него.

— Повесили преступление, ведь результаты экспертизы анонсировали 17 марта, а подозреваемого объявили ранее. Некоторые экспертизы были сделаны раньше, потому что мы выходили с ходатайством к руководству Николаевского областного бюро судебно-медицинской экспертизы, чтобы ускорить установленную очередь экспертиз из-за страшного преступления против ребенка, — отметил руководитель херсонской полиции.

Преступление с особой жестокостью

Подозреваемый в убийстве Марии до этого совершил четыре преступления, одно из которых характеризуется особой жестокостью.

— В состоянии алкогольного опьянения, подозреваемый принес щетку для чистки доильных аппаратов с целью причинения потерпевшему телесных повреждений. Подозреваемый ввел щетку в анальное отверстие потерпевшего. В результате избиения и введения чужеродного предмета потерпевшему были причинены тяжкие телесные повреждения, — процитировал Прокудин приговор суда от 17 августа 2000 года.

Детская порнография

В истории поисковых запросов на компьютере подозреваемого правоохранители обнаружили многочисленные просмотры сайтов с детской порнографией.

— Ранее были жалобы женщин на его поведение, но в последний момент они отказывались от своих слов — потому что живем в одном селе, потому что когда выпьешь, такое бывает, — добавил глава ГУ НП в Херсонской области.

В комментариях люди часто сомневаются, что потенция мужчины позволила бы совершить такое преступление.

— Несмотря на это, людей в комментариях волнует может ли быть эрекция у 62-летнего мужчины, который злоупотребляет спиртными напитками, — отметил Александр Прокудин.

Он добавил, что подозреваемый начал сотрудничать со следствием. Мужчина утверждает, что был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

— От проведения следственного эксперимента отказывается, поскольку опасается за свою жизнь из-за возможной мести односельчан. Заключением еще одной молекулярно-генетической экспертизы подтверждено, что сперма на одежде девочки совпадает с биологическими данными подозреваемого. Есть предварительные результаты, что в квартире, на одеяле подозреваемого, также есть ДНК Марии, — заявил руководитель херсонской полиции.

Убийство Марии Борисовой

7-летняя Маша Борисова из села Счастливое Херсонской области исчезла вечером 7 марта.

Девочка пошла гулять со своим 10-летним братом, но домой мальчик вернулся один. Куда исчезла младшая сестра, объяснить не смог.

Десятки правоохранителей вместе с волонтерами и местными жителями искали ребенка четыре дня.

11 марта труп девочки был найден в мешке за сараем неподалеку от дома, где она проживала.

Позже судмедэксперты установили, что девочку задушили и изнасиловали. В связи со зверским убийством Марии Борисовой правоохранители открыли уголовное производство по двум статьям — п. 2 и п. 10 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка, сопряженное с сексуальным насилием) и ч. 4 ст. 152 (Изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет) УК Украины.

14 марта правоохранители задержали подозреваемого в убийстве девочки — 62-летнего соседа ее семьи. Однако мужчина всячески отрицал свое причастие к преступлению.

18 марта мужчина таки признался в изнасиловании и убийстве ребенка.