Подозреваемый в убийстве 7-летней девочки Маши Борисовой 62-летний мужчина признался в совершении преступления.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

— Он признался, как тело мертвой 7-летней Марии Борисовой засунул в мешок и завязал его каким-то шнуром и поясом. Так, для следствия его признание важно. Но более значимым является вывод ДНК-экспертизы. Биологические образцы, найденные на погибшей девочке, принадлежат задержанному. Это факт, — отметил глава Нацполиции.

По его словам, работники полиции сразу были уверены, что задержали убийцу, несмотря на то, что подозреваемый мужчина долго сопротивлялся и все отрицал.

Кроме того, Клименко отметил, что 62-летний мужчина уже имел опыт тюремного заключения, он был осужден к пяти годам заключения.

Глава Нацполиции сообщил о том, что отдельные лица пытаются повлиять на мать умершей 7-летней девочки и хотят публичного от нее заявления о том, что не верит в причастность фигуранта и обвинила другого человека.

Сейчас подозреваемый остается под стражей.

Полиция собирает доказательную базу.

Убийство Маши Борисовой

Семилетняя девушка Маша Борисова исчезла 7 марта в селе Счастливое на Херсонщине. Полиция ее разыскивала несколько дней. 11 марта тело ребенка нашли неподалеку от дома второклассницы за двухэтажным недостроенным сараем.

По данным правоохранителей, убийство Маши Борисовой произошло в день ее исчезновения, ребенка задушили и изнасиловали. По факту преступления открыто уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка, сопряженное с сексуальным насилием) и ст. 152 (Изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет) УК Украины.