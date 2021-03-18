В Киеве на вход и выход закрыли несколько станций метро, поскольку поступил анонимный звонок о минировании.

Обновлено в 16.40. Станции Крещатик и Майдан независимости, а также пересадочный узел открыли для пассажиров, взрывчатых предметов не обнаружили.

Сейчас проверяют еще пять станций — Театральная + пересадка, Дворец спорта + пересадка, Академгородок, Красный хутор, Героев Днепра.

Обновлено в 15.54. Сейчас ряд станций и два пересадочных узла закрыты на вход и выход:

Театральная + пересадочный узел на Золотые ворота;

Дворец спорта + пересадочный узел на Площадь Льва Толстого;

Майдан независимости;

Крещатик;

Академгородок;

Красный хутор;

Героев Днепра.

Эти станции проверяют специалисты. Об открытии сообщат сразу после завершения проверки.

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О минировании метро в Киеве сообщают уже не впервые. Так, в феврале этого года сообщали о якобы минировании станций Дворец спорта и Майдан независимости.

Но правоохранители провели проверку и не обнаружили никаких взрывоопасных предметов.

Также в прошлом месяце сообщали о минировании нескольких торговых центров и гостиницы в Киеве. Но никаких подозрительных предметов тогда также не нашли.

Источник: Киевский метрополитен

Фото: Киевский метрополитен