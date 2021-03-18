В Киеве на вход и выход закрыли несколько станций метро, поскольку поступил анонимный звонок о минировании.
Обновлено в 16.40. Станции Крещатик и Майдан независимости, а также пересадочный узел открыли для пассажиров, взрывчатых предметов не обнаружили.
Сейчас проверяют еще пять станций — Театральная + пересадка, Дворец спорта + пересадка, Академгородок, Красный хутор, Героев Днепра.
Обновлено в 15.54. Сейчас ряд станций и два пересадочных узла закрыты на вход и выход:
- Театральная + пересадочный узел на Золотые ворота;
- Дворец спорта + пересадочный узел на Площадь Льва Толстого;
- Майдан независимости;
- Крещатик;
- Академгородок;
- Красный хутор;
- Героев Днепра.
Эти станции проверяют специалисты. Об открытии сообщат сразу после завершения проверки.
О минировании метро в Киеве сообщают уже не впервые. Так, в феврале этого года сообщали о якобы минировании станций Дворец спорта и Майдан независимости.
Но правоохранители провели проверку и не обнаружили никаких взрывоопасных предметов.
Также в прошлом месяце сообщали о минировании нескольких торговых центров и гостиницы в Киеве. Но никаких подозрительных предметов тогда также не нашли.
Источник: Киевский метрополитен
Фото: Киевский метрополитен