Призывал к развалу Украины: СБУ объявила подозрение пророссийском пропагандисту

Пророссийском пропагандисту, который в выступлениях на российских телеканалах, в интервью пророссийским СМИ и в соцсетях постоянно унижал Украину, ее государственные символы, язык и народ, объявлено подозрение по трем статьям УКУ.

Сотрудники СБУ установили, что так называемый политический эксперт публично призвал к развалу Украины и нарушению ее границ в эфире Россия 24, к которому в Украине введены санкции, и на News Front, который действует на временно оккупированных территориях.

Он также призывал к расправе над участниками Революции Достоинства и бойцами АТО/ООС.

В уголовном производстве проведены обыски по месту фактического и временного проживания фигуранта — в Ивано-Франковске и в Киеве.

По их результатам ему объявлено подозрение по ст. 110 УКУ (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) и ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.

По данным СМИ, речь идет о так называемом политическом эксперте Михаиле Шпиро, который был гостем телеканалов 112 Украина и NewsOne, против которых Украина ввела санкции.

СБУ объявила Шарию подозрение

Месяц назад СБУ объявила подозрение другому пророссийском блогеру и пропагандисту — Анатолий Шарию.

Ему инкриминируют государственную измену и разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти.

Шарий также объявлен в розыск.