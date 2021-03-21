Стало известно имя погибшего вчера военного на Донбассе

В результате вчерашнего обстрела вблизи Шумел на Донбассе погиб военнослужащий с Кропивницкого. Погибшим военным является Кирилл Быковский.

Об этом рассказал председатель Кировоградской областной государственной администрации Андрей Назаренко в своем Telegram-канале.

— Есть тяжелая весть с фронта. На востоке от пули снайпера погиб наш защитник Кирилл Быковский, — написал он.

В военном комиссариате Кропивницкого также добавили, что военного 1992 года рождения снайпер ранил в правое плечо. Завтра планируется его вскрытие, а потом тело военного перевезут в Кропивницкий.

Гибель военного

В Донецкой области 20 марта недалеко от поселка Шумы погиб украинский военный.

Ему оказали первую медицинскую помощь, но он умер во время эвакуации в госпиталь.

На обстрел российско-оккупационных войск ВСУ открыли огонь. Есть ли боевые потери среди террористов, не сообщается.

Источник: Суспильне