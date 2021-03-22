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Факты / Происшествия
Оксана Доротюк |

ДТП в Польше: первое видео аварии автобуса с украинцами

В Польше произошло ДТП ночью 22 марта. В сети появилось первое видео ДТП автобуса с украинцами, следовавший в Черновцы.

ДТП у Польщі

Авария произошла в том же месте, где две недели назад разбился украинский автобус рейсом Познань-Херсон.

На видео видно как автобус уже достали из ямы. Передняя часть транспортного средства разбита в результате столкновения с заградительными барьерами и взлета в кювет.

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В результате ДТП автобуса в Польше погиб человек, еще пятеро пострадали.

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением.

ДПТ автобуса в Польше произошло на юге страны неподалеку Кашице. В автобусе находилось 10 человек: два водителя и 8 пассажиров. Сейчас пятеро украинский находятся в больнице, четырем госпитализации не понадобилась.

Жертвой ДТП стал второй водитель автобуса, который в момент аварии не находился за рулем.

Пострадавших доставили в больницы в Перемышле, Пшеворске и Любачиве. Всем других пассажирам предоставили убежище в общежитии в Ярославе.

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