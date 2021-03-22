Ушла на двое суток: на Херсонщине мать оставила одних дома двух 7-месячных детей

В Херсонской области в одном из сел Олешковской ОТГ полицейские изъяли у матери двух семимесячных детей, которых женщина оставила одних дома.

В полицию поступило сообщение о том, что в частном доме долгое время слышен детский плач, но дверь никто не открывает.

По данным правоохранителей, хозяин дома пояснил, что сдал дом в аренду женщине с двумя детьми. В тот день он пришел проверить жильцов, но на двери был замок, а изнутри он услышал плач детей. На телефонные звонки женщина не отвечала.

Через два часа хозяин решил вернуться, но придя он снова услышал детский плач. Мужчина обратился в поселковый совет, полицию, о происшествии сообщили службу по делам детей.

В полиции отметили, что владелец дома открыл дверь и там ювенальные полицейские обнаружили двух 7-месячных девочек. Матери дома не было. Дети были легко одеты, хотя дом не отапливается, голодные и напуганные.

Вместе с работниками поселкового совета были составлены акты на временное изъятие детей. Сейчас детей поместили в больницу для обследования состояния здоровья. Мать девочек появилась дома только через двое суток. Женщина никак не объяснила свое поведение.

По установленным данным Нацполиции, женщина переехала в поселок только два месяца назад. Она уже лишена родительских прав на пятерых детей.

Горе-мать будет привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. После тщательного изучения ситуации в семье будет решаться вопрос о возможном лишении матери родительских прав и на двух младших детей.

Происшествия

На Николаевщине в селе Воеводское трагически погиб пятилетний мальчик, приехавший с родителями в гости к родственникам.

Пока взрослые занимались своими делами, за ребенком должна была присматривать 72-летняя бабушка. Однако она не уследила, как мальчик вышел со двора и пошел в сторону пруда. Ребенка нашли уже мертвым в пруду, расположенном неподалеку.