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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

Травмы головы, позвоночника и конечностей: в каком состоянии пострадавшие в ДТП в Польше

В Польше 22 марта произошла аварии с украинцами. В ДТП попал автобус, в котором находиться 10 граждан Украины. В результате происшествия один человек погиб, еще пятеро пострадали.

ДТП в Польше

Жертвой ДТП стал второй водитель автобуса, который в момент аварии не находился за рулем.

Пять человек получили телесные повреждения (голова, позвоночник, грудная клетка, конечности, брюшные повреждения). Трех пострадавших направили в больницу в Перемышле, один человек госпитализирован в медучреждение в Пшеворске, еще одного — в Любачуве.

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Одна из госпитализированных украинка находится в тяжелом состоянии. В комментарии Фактам ICTV консул в Люблине рассказал, что 74-летняя женщина получила серьезные травмы головы. Врачи пока не дают гарантий относительно состояния пострадавшей.

Еще четыре пациента находятся в среднем и тяжелом состоянии. Угрозы их жизни нет.

Авария в Польше

22 марта украинский автобус попал в аварию в Польше. Авария произошла в том же месте, где за две недели до этого разбился украинский автобус рейсом Познань-Херсон.

Автобус, следовавший в Черновцы, съехал с дороги, протаранил отбойник, а потом слетел в кювет.

Фото: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu

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