В Павлограде парень получил пожизненное наказание за двойное убийство своего соседа и его ребенка, которое совершил три года назад еще будучи школьником. Факты ICTV рассказывают детали шокирующего дела и версию следствия.

Без телекамер и журналистов за закрытыми дверями зала суда — свое последнее слово провозглашает павлоградский мясник. Самый молодой пожизненник Украины просит отменить его приговор.

— Я прошу судебную коллегию направить дело на рассмотрение в суд первой инстанции. Я прошу поверить мне, потому что все мы люди, все мы под Богом ходим, — говорит осужденный за двойное убийство Валентин Земцов.

Апеллирует к Богу и умоляет судей поверить — не убивал, а защищал. Эту новую и потрясающую версию Земцов смог озвучить благодаря своей же жертве — единственной выжившей. Девушка неожиданно изменила показания и назвала ката спасителем.

Девушку спрашивали, заставили ли ее, или вдруг она вспомнила новые обстоятельства события и поэтому изменила показания. На что правоохранители услышали в ответ: а вы что, поможете чем-то или что?

Три года назад ночью он, пьяный одиннадцатиклассник, ворвался в соседский дом, безжалостно растерзал четырехлетнего малыша и зарезал 30-летнего мужчину. Ножом прямо в живот пытался убить и беременную Викторию Крыгину. Однако она чудом спаслась и выжила. Тогда же она и назвала имя убийцы — молодого соседа Валентина Земцова.

— Я живот закрыла. Я его просила: не бей в живот — не трогай ребенка. Я не могу. Я ненавижу всю его семью — за две минуты мне крест поставили на всю жизнь, — плача рассказывает Виктория Крыгина.

Парень — сын местного бизнесмена и экс-судьи. Юного мясника с еще окровавленными руками задержат через несколько часов после шокирующего нападения. Единственное, что останется загадкой — мотив школьника-убийцы. Никаких конфликтов со своими жертвами не было. Почему же вырезал целую семью?

— Я отказываюсь говорить, — говорит подозреваемый в двойном убийстве Валентин Земцов.

Свою вину парень не признает. А вот соседи впоследствии расскажут — немотивированную агрессию парня замечали еще с детства. Впрочем, уже через полгода — единственная уцелевшая жертва возьмет от родителей убийцы компенсацию, переедет с новорожденным сыном и вдруг откажется от любых претензий.

Суд первой инстанции это не умилит — мясник отправится за решетку пожизненно. И вот уже в апелляции мать убитого семейства ошеломит второй раз. Потому что через три года вдруг озвучит совершенно другую версию той кровавой ночи.

Убийцей она назовет своего погибшего мужа, который якобы и зарезал их сына, а потом набросился и на нее. А вот Земцов из ее уст станет героем-спасителем, который услышал крики и убил озверевшего монстра — чем и спас женщину. Теперь осужденный козыряет теми потрясающими свидетельствами.

— Я пытался доказать свою непричастность, однако было сильное психическое давление, поэтому я замкнулся в себе. А затем, чтобы избежать пожизненного заключения, я признал свою вину полностью, — говорит осужденный за двойное убийство Валентин Земцов.

Почему же раньше не озвучили версию о герое-спасителе? Кого боялись? Мать Земцова — бывшая руководительница Павлоградского суда — комментировать отказывается.

Сенсационные аргументы не действуют. Попытка отправить дело на новое рассмотрение — проваливается, ведь полностью противоречит собранным доказательствам. Вердикт апелляционного суда — мясник будет сидеть до конца жизни.

Будут ли пытаться адвокаты Земцова уже в Верховном суде отменить это постановление — не говорят. На размышления у них есть три месяца.

Единственная же кто не явилась на оглашение решения суда — это потерпевшая Виктория Крыгина, которая неожиданно и назвала убийцу сына и мужа своим защитником. Будет ли оспаривать она пожизненное заключение Земцова повторно — неизвестно.

А вот походить на допросы пострадавшей придется. Ведь фигуранткой уголовного производства теперь стала и она.

— Предоставленные показания потерпевшей и обвиняемым не соответствуют фактическим обстоятельствам, установленным в ходе досудебного расследования и судебного разбирательства. Открыто производство по факту предоставления ею ложных сведений, — рассказывает прокурор Андрей Лаврович.

Только на пять лет за решетку теперь рискует попасть женщина, которая уцелела в той павлоградской резне. Что или кто заставил ее лгать в суде? Дело павлоградского мясника, очевидно, тоже станет громким.