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Факты / Происшествия
Людмила Грубник |

Появились первые фото с места аварии с украинцами в Польше

В сети опубликовали первые фото с места нового ДТП с украинцами в ​​Польше.

ДТП у Польщі

Чрезвычайное происшествие произошло в ночь с 21 на 22 марта на автостраде А4, вблизи Кашице, и унесло жизни одного гражданина страны, еще пятерых — доставили в больницу. Пока информация об их состоянии не уточняется.

В то же время четыре человека отказались от госпитализации.

Сейчас местные правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии.

Авария с украинцами в ​​Польше

21 марта в 23.00 в Польше произошло новое ДТП с украинским автобусом. Инцидент случился недалеко от того места, где 6 марта такое же событие унесло жизни граждан Украины.

  • ДТП у Польщі
  • ДТП у Польщі
  • ДТП у Польщі
  • ДТП у Польщі
  • ДТП у Польщі
  • ДТП у Польщі
  • ДТП у Польщі
  • ДТП у Польщі
  • ДТП у Польщі
  • ДТП у Польщі
  • ДТП у Польщі
  • ДТП у Польщі
  • ДТП у Польщі
  • ДТП у Польщі
  • ДТП у Польщі
  • ДТП у Польщі
  • ДТП у Польщі
  • ДТП у Польщі
Появились первые фото с места аварии с украинцами в Польше / 9 фотографий
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Всего в автобусе находилось 10 человек.

Подробнее о ДТП с украинцами в ​​Польше читайте на Фактах ICTV.

Источник: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu

Фото: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu

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