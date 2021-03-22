В сети опубликовали первые фото с места нового ДТП с украинцами в Польше.
Чрезвычайное происшествие произошло в ночь с 21 на 22 марта на автостраде А4, вблизи Кашице, и унесло жизни одного гражданина страны, еще пятерых — доставили в больницу. Пока информация об их состоянии не уточняется.
В то же время четыре человека отказались от госпитализации.
Сейчас местные правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии.
Авария с украинцами в Польше
21 марта в 23.00 в Польше произошло новое ДТП с украинским автобусом. Инцидент случился недалеко от того места, где 6 марта такое же событие унесло жизни граждан Украины.
Всего в автобусе находилось 10 человек.
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Источник: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu