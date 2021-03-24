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Факты / Происшествия
Анастасія Дячкіна |

В Одесской области умерла военная, которая недавно вакцинировалась от Covid-19

В Одесской области умерла военнослужащая, которая недавно вакцинировалась от Covid-19.

В Одесской области умерла военная, которая недавно вакцинировалась от Covid-19

Об этом сообщили в командовании Медицинских сил ВСУ.

— Сегодня в Одесской области за пределами воинской части, во внеслужебное время, внезапно потеряла сознание женщина-военнослужащий военной службы по контракту, — говорится в сообщении.

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Ей сразу же вызвали скорую. Военные и гражданские медики пытались реанимировать женщину, однако безуспешно.

— Военнослужащая в ближайшее время должна была быть привлечена к выполнению служебно-боевых задач в районе проведения ООС поэтому 21 марта с соблюдением всех алгоритмов получила прививку от Covid-19.

Судебно-медицинская экспертиза назначена на 24.03. О ее результатах сообщат дополнительно.

22 марта в Украине начался второй этап вакцинации от коронавируса.

Делают прививки семейным врачам, работникам социальной сферы и людям, которым более 80 лет.

Источник: Командование Медицинских сил ВСУ

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