Пока стоял на остановке: в Ровно мужчине на голову упал мешок бетона

В Ровно мужчина стоял на остановке, когда ему на голову упал мешок бетона. В результате этого пострадавшего забрала скорая помощь в больницу.

Об этом сообщает Ровенский областной центр экстренной медицины и медицины катастроф.

На мужчину с крыши остановки вдруг упал мешок бетона и разбил ему голову. Скорую помощь вызвали очевидцы происшествия.

— Пострадавший был в сознании. Медики скорой обработали рану и наложили повязку. Предварительный диагноз: забойная рана головы, — рассказали в Центре.

Мужчину госпитализировали в Ровенскую центральную городскую больницу.

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