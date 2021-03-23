Пока стоял на остановке: в Ровно мужчине на голову упал мешок бетона

В Ровно мужчина стоял на остановке, когда ему на голову упал мешок бетона. В результате этого пострадавшего забрала скорая помощь в больницу.
Об этом сообщает Ровенский областной центр экстренной медицины и медицины катастроф.
На мужчину с крыши остановки вдруг упал мешок бетона и разбил ему голову. Скорую помощь вызвали очевидцы происшествия.
— Пострадавший был в сознании. Медики скорой обработали рану и наложили повязку. Предварительный диагноз: забойная рана головы, — рассказали в Центре.
Мужчину госпитализировали в Ровенскую центральную городскую больницу.
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