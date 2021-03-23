В Харькове водитель маршрутки во время конфликта ранил ножом своего коллегу и сбежал.

43-летнего пострадавший сразу сообщил в полицию, что водитель другой маршрутки ударил его ножом и уехал в неизвестном направлении.

Правоохранители разыскали нападающего и доставили его в участок.

Злоумышленником оказался 50-летний гражданин Азербайджана. Он покинул маршрутку возле автозаправочной станции и уехал оттуда на собственном автомобиле.

Теперь мужчине грозит наказание в виде ограничения свободы до двух лет.

В свою очередь потерпевшего быстрая госпитализировала в больницу. Сейчас его состояние здоровья удовлетворительное.











Ранил ножом и скрылся: в Харькове произошел конфликт между водителями маршруток / 3 фотографии

В Запорожье пассажир набросился на водителя маршрутки

Недавно в Запорожье пассажир избил водителя общественного транспорта.

Мужчина набросился на него из-за того, что ему показалось, что водитель хотел забрать у него телефон.

Сам избит уверяет, что телефон не забирал. Пассажир напал на него по неизвестным ему причинам. Кроме того, он якобы находился в нетрезвом состоянии.