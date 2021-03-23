PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

Ранил ножом и скрылся: в Харькове произошел конфликт между водителями маршруток

В Харькове водитель маршрутки во время конфликта ранил ножом своего коллегу и сбежал.

Маршрутка на автостанції

43-летнего пострадавший сразу сообщил в полицию, что водитель другой маршрутки ударил его ножом и уехал в неизвестном направлении.

Правоохранители разыскали нападающего и доставили его в участок.

Злоумышленником оказался 50-летний гражданин Азербайджана. Он покинул маршрутку возле автозаправочной станции и уехал оттуда на собственном автомобиле.

Теперь мужчине грозит наказание в виде ограничения свободы до двух лет.

В свою очередь потерпевшего быстрая госпитализировала в больницу. Сейчас его состояние здоровья удовлетворительное.

Читайте
Бил топором по голове: в Ровенской области подросток убил почтальона ради денег
  • Ранил ножом и скрылся: в Харькове произошел конфликт между водителями маршруток
  • Ранил ножом и скрылся: в Харькове произошел конфликт между водителями маршруток
  • Ранил ножом и скрылся: в Харькове произошел конфликт между водителями маршруток
  • Ранил ножом и скрылся: в Харькове произошел конфликт между водителями маршруток
  • Ранил ножом и скрылся: в Харькове произошел конфликт между водителями маршруток
  • Ранил ножом и скрылся: в Харькове произошел конфликт между водителями маршруток
Ранил ножом и скрылся: в Харькове произошел конфликт между водителями маршруток / 3 фотографии

В Запорожье пассажир набросился на водителя маршрутки

Недавно в Запорожье пассажир избил водителя общественного транспорта.

Мужчина набросился на него из-за того, что ему показалось, что водитель хотел забрать у него телефон.

Сам избит уверяет, что телефон не забирал. Пассажир напал на него по неизвестным ему причинам. Кроме того, он якобы находился в нетрезвом состоянии.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка