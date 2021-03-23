Поехал на отдых с семьей: в Египте от Covid-19 умер волонтер Юрасюк

На египетском курорте Шарм-эль-Шейх от Covid-19 умер украинский волонтер Юрий Юрасюк из Ирпеня.

24 марта его тело при содействии посольства Украины в Египте репатриируют на родину.

По словам посла Украины в Египте Евгения Миикитенко, это уже вторая смерть украинского гражданина от коронавируса с начала года в Египте. Всего зафиксировано 12 летальных случаев украинцев в 2021 году в этой африканской стране.

— В Египет еженедельно прибывает около 10 тыс. украинских туристов. С начала года, в Египте, к сожалению, зафиксировано 12 случаев смертей граждан Украины, официально признано, что две смерти вызваны коронавирусом, одна из них — это смерть Юрия Юрасюка, — сказал дипломат.

Посол добавил, что не все наши соотечественники легко переносят акклиматизацию, а волонтер Юрасюк имел еще и сопутствующие хронические заболевания.

В Юрасюка диагностировали коронавирус на третий день после его прибытия в Египет. На отдых он вместе с женой и двумя дочерьми прибыл в начале марта, а 5 марта попал на лечение в инфекционное отделение госпиталя Sharm International Hospital.

— К сожалению, болезнь быстро прогрессировала, и 19 марта Юрий Юрасюк умер, — отметил посол.

По словам посла, смерть украинца вызвала большой резонанс среди руководства Египта. Египетская сторона взяла на себя все расходы по уплате медицинских услуг за лечение Юрасюка, по пребыванию Ольги Юрасюк с сестрой в Египте, а также расходы, связанные с доставкой тела умершего в Украину.

Юрий Юрасюк родился в 1981 году, жил в Ирпене Киевской области, работал детским стоматологом. С начала вооруженного конфликта на Донбассе как волонтер помогал украинской армии.

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