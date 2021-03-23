В Киеве стоматолог пытался убить током собственную пациентку

Прокуратура Киева задержала 33-летнего стоматолога, который пытался убить током пожилую женщину и воровал у своих пациентов.

В пресс-службе Киевской городской прокуратуры сообщают, что мужчина обворовывал своих клиентов, сообщая неправдивую информацию об объеме необходимых вмешательств и затрат на лечение.

С мая 2019-го по сентябрь 2020-го этим способом злоумышленник присвоил около 400 тыс. грн.

Также в марте 2020 года стоматолог попал в дом своей посетительницы под предлогом проведения медицинских процедур и похитил ее банковскую карточку, с которой в дальнейшем снял 78 тыс. грн.

— Подозреваемый под предлогом сопровождения одной из пациенток домой применил сильнодействующие вещества, от которых потерпевшая потеряла контроль над своими действиями. В дальнейшем, пользуясь ее полубессознательным состоянием, мужчина завладел денежными средствами и материальными ценностями последней на общую сумму 63 тыс. грн, — сообщает прокуратура города о еще один эпизод.

Тягчайшее преступление, в котором подозревается стоматолог, это покушение на 70-летнюю женщину.

Фигурант подсоединил два провода, которые подготовил заранее, к питанию в электрическом щитке возле квартиры потерпевшей.

Сейчас мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Стоматолог-садистка

29-летняя стоматолог в Ровно издевалась над детьми во время приема. В полицию обратились родители по меньшей мере пяти потерпевших.

Врачу объявили подозрение по статьям ч. 1 ст. 125 об умышленном легком телесном повреждение и ч. 1 ст. 126 о побоях и истязания Уголовного Кодекса Украины.

Источник: Киевская городская прокуратура