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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

Упала на пол: в Киеве охранник ударил женщину без маски

По данным СМИ, в Киеве в супермаркете Святошинского района охранник ударил женщину за то, что та отказалась надеть маску.

Упала на пол: в Киеве охранник ударил женщину без маски

Об инциденте рассказал Telegram-канал Киев Оперативный и опубликовал видео и места проишествия.

По данным канала, охранник супермаркета сделал замечание женщине относительно того, что та была без маски. Женщина якобы отказалась надеть маску, после чего охранник ударил ее по голове.

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Из-за нескольких сильных ударов женщина не смогла удержать равновесие и упала на пол.

В комментариях к видео пользователи отметили, что такое поведение охранника относительно клиентов супермаркета недопустимо.

Нападение на бригаду скорой на Харьковщине

В Харьковской области неизвестные люди напали на бригаду скорой помощи, ожидавшую вызов в пункте постоянного базирования. Хулиганы их избили, из-за этого двух медиков госпитализировали.

Больше всего травм получил водитель кареты скорой помощи — у мужчины диагностировали черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы. Количество нападавших и их личности пока неизвестны.

Фото: Pexels

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