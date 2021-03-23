По данным СМИ, в Киеве в супермаркете Святошинского района охранник ударил женщину за то, что та отказалась надеть маску.

Об инциденте рассказал Telegram-канал Киев Оперативный и опубликовал видео и места проишествия.

По данным канала, охранник супермаркета сделал замечание женщине относительно того, что та была без маски. Женщина якобы отказалась надеть маску, после чего охранник ударил ее по голове.

Из-за нескольких сильных ударов женщина не смогла удержать равновесие и упала на пол.

В комментариях к видео пользователи отметили, что такое поведение охранника относительно клиентов супермаркета недопустимо.

Нападение на бригаду скорой на Харьковщине

В Харьковской области неизвестные люди напали на бригаду скорой помощи, ожидавшую вызов в пункте постоянного базирования. Хулиганы их избили, из-за этого двух медиков госпитализировали.

Больше всего травм получил водитель кареты скорой помощи — у мужчины диагностировали черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы. Количество нападавших и их личности пока неизвестны.