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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Экспертиза установила причину смерти 43-летней военной в Одесской области

Стало известно, почему в Одесской области умерла военнослужащая, которая накануне получила прививку от коронавируса.

Экспертиза установила причину смерти 43-летней военной в Одесской области

Официальная причина смерти военной — острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Также по результатам вскрытия у женщины был установлен атеросклеротический кардиосклероз.

Результаты вскрытия в ближайшее время рассмотрят на заседании региональной группы оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации (НППИ).

Этого в рамках расследования требуют протоколы Министерства здравоохранения.

Что известно о смерти военной

21 марта в Одесской области 43-летняя Инна Фесенко получила прививку препаратом AstraZeneca Covishield.

Вечером 23 марта женщина потеряла сознание на улице: скорую вызвали очевидцы. Военные и гражданские медики пытались реанимировать женщину, однако безуспешно.

Военнослужащая имела звание старшего солдата, в военной части а3880 работала бухгалтером.

Национальная полиция и ВСУ проводят расследование по факту смерти женщины.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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