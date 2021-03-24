Стало известно, почему в Одесской области умерла военнослужащая, которая накануне получила прививку от коронавируса.

Официальная причина смерти военной — острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Также по результатам вскрытия у женщины был установлен атеросклеротический кардиосклероз.

Результаты вскрытия в ближайшее время рассмотрят на заседании региональной группы оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации (НППИ).

Этого в рамках расследования требуют протоколы Министерства здравоохранения.

Что известно о смерти военной

21 марта в Одесской области 43-летняя Инна Фесенко получила прививку препаратом AstraZeneca Covishield.

Вечером 23 марта женщина потеряла сознание на улице: скорую вызвали очевидцы. Военные и гражданские медики пытались реанимировать женщину, однако безуспешно.

Военнослужащая имела звание старшего солдата, в военной части а3880 работала бухгалтером.

Национальная полиция и ВСУ проводят расследование по факту смерти женщины.