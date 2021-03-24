Мальчик хотел домой: донецкому копу объявили подозрение из-за избиения ребенка

В Донецкой области полицейскому объявили подозрение из-за избиения 12-летнего мальчика. Копу грозит наказание за превышение служебных полномочий.

16 февраля 2020 года полицейский прибыл на место ДТП в Краматорске.

Во время оформления аварии 12-летний пассажир одного из транспортных средств захотел пойти домой. Чтобы задержать малолетнего полицейский применил к парню специальные приемы борьбы рукопашного боя, — отметили в прокуратуре.

Мальчик получил легкие телесные повреждения.

Правоохранителю грозит наказание за превышение служебных полномочий — ч. 2 ст. 365 УК Украины.

Полицейские продавали разрешения на оружие

Нацполиция разоблачила схему, по которой правоохранители продавали разрешения на оружие. ОбъявлениЯ о своих услугах злоумышленники размещали в интернете.

Оформление таких документов могло стоить от $200 до $500.