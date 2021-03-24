Травил девушек и воровал золото: на Запорожье задержали серийного насильника из Азербайджана

Полиция Запорожья раскрыла подробности по делу серийного насильника. Мужчину разыскивали сразу в нескольких областях Украины.

Задержанным преступником оказался 47-летний гражданин Азербайджана. Кроме изнасилований, также он обвиняется в грабеже и разбое.

Следствием установлено, что летом 2020 году в Запорожской области иностранец отравил и изнасиловал 20-летнюю девушку. После этого он украл золотые украшения и мобильный телефон пострадавшей.

— Мы выяснили, что злоумышленник продал мобильный телефон на одном из рынков Запорожья. Затем гаджет перепродали в другой город, однако его удалось найти и и изъять в качестве вещественного доказательства, — говорится в сообщении.

47-летний мужчина не был жителем Запорожья и часто путешествовал по Украине, чтобы замести следы своих многочисленных преступлений.

Уже скоро стало понятно, что он имел сходство с фотоизображением подозреваемого в изнасиловании в других областях.

— Все преступления объединял характерный “почерк”. Жертвами злоумышленника обычно становились случайные знакомые, которым он подмешивал в спиртные напитки психотропные вещества, после чего пользовался их беспомощным состоянием.

Преступника задержали 11 марта, во время совершения им очередного тяжкого преступления. Сейчас он находится в СИЗО, на этот раз — за совершение разбойного нападения на территории Киевской области.

Уголовное производство открыто по ч.4 ст. 152 (Изнасилование) и ч.1 ст. 187 (Разбой) УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

В Киеве иностранец приставал к девочке

На днях в Киеве задержали иностранца, который приставал к девочке на детской площадке.

Подозреваемым оказался гражданин Азербайджана 1988 года рождения.

Следствие установило, что мужчина подошел к ребенку и показал свой половой орган.

Уголовное производство открыто по ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) УК Украины. Мужчине грозит до восьми лет заключения.