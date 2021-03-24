Министерство здравоохранения назвало предварительную причину смерти военнослужащей, которая накануне получила прививку Covishield от коронавируса. Официальная версия появится позже.

Смерть военной в Одессе произошла вследствие острых расстройств кровообращения. Кроме хронических сердечно-сосудистых заболеваний, женщина имела другие сопутствующие болезни.

В ближайшее время военнослужащая должна была отправиться в ООС.

В воскресенье, 21 марта, женщина получила прививку от Covid-19. В Минздраве отметили, что в тот же день с того же флакона вакцины были привиты еще 9 человек.

— Противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к любому из компонентов препарата, у женщины не было. Неблагоприятных событий после иммунизации у других пациентов не зарегистрировано, — говорится в сообщении.

Министерство призвало не спекулировать и не прибегать к преждевременных выводам о причинах смерти военнослужащей.

По данным Центра общественного здоровья, сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной всех смертей в Украине (67%). Каждые 10 минут в Украине один человек умирает от инсульта.

Вакцинация в мире

По состоянию на 24 марта в мире введено уже почти 400 млн доз вакцины против коронавируса.

С начала вакцинации в Украине было привито уже 137 026 человек.

Среди них зарегистрировано 590 неблагоприятных случаев после иммунизации. Только три пациента некоторое время находились под наблюдением врачей. Сейчас все они здоровы.