Военная Инна Фесенко умерла в Одессе после прививки Covishield: первые фото и подробности

Новость о том, что под Одессой умерла военная, которая накануне вакцинировалась от Covid-19, подтвердили в Одесской ОГА.

Умершей оказалась 43-летняя Инна Фесенко (в соцсетях — Нарожная). Имела звание старшего солдата, в военной части а3880 работала бухгалтером.

По предварительной информации, женщина страдала гипертонией.

Отмечается, что смерть военной наступила внезапно, когда она шла по улице. Некоторые пользователи соцсетей рассказывают, что забирать тело приехал бус на военных номерах.

— 23 марта в пгт. Черноморское Лиманского района, около 17.20 военнослужащая потеряла сознание на улице и, к сожалению, умерла до прибытия экстренной медицинской помощи, которую вызвали прохожие. Медики прибыли сразу после вызова и, к сожалению, констатировали факт смерти, — отметили в ОГА.

21 марта женщина получила прививки препаратом AstraZeneca Covishield. В этот же день в медучреждении были вакцинированы 120 человек, все они живы.

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Вакцинацию проводила мобильная бригада, работающая с препаратом с первых дней, как он появился в Украине.

Отметим, что с момента вакцинации военной прошло чуть более полутора суток, и связь с вакцинацией Covishield не подтверждена.

Под наблюдением Одесской ОГА сегодня будут проведены все необходимые експертизы. Причина смерти будет названа в кратчайшие сроки.

По состоянию на этот час, Национальная полиция и ВСУ проводят расследование.

Первыми о смерти военной после вакцинации сообщили в командовании Медсил ВСУ.

Было отмечено, что судебно-медицинская экспертиза назначена на 24 марта.

Также в сообщении добавили, что женщина проходила военную службу по контракту.

Источник: Одесская ОГА