Избивал руками и ногами: на Полтавщине зять убил 97-летнюю тещу

В селе Максимовка Полтавской области пьяный зять во время ссоры убил 97-летнюю тещу.

Мужчина жил в тещином доме, вел хозяйство и помогал старушке. Дочь бабушки иногда приезжала к родственникам из города. В то утро Николай пришел к соседям и попросил позвонить к жене, мол, бабушка умерла.

Соседка позвонила к женщине, однако параллельно о происшествии сообщила местной медсестре.

Однако, когда медработник увидела тело бабушки, то усомнилась, что это естественная смерть.

— Было разбито лицо и была кровь. По словам дочери, как она сказала, что это она упала сама и после этого умерла, — рассказала медсестра Максимовской амбулатории Светлана Муха.

Впоследствии в дом погибшей наведались правоохранители.

Версия о падении была откровенно провальной. Эксперт увидел: старушку в собственном доме избили так, что на ней живого места не осталось. В содеянном, полиция заподозрила зятя погибшей.

— 61-летний житель, который ухаживал за бабушкой. Ему сообщено о подозрении по согласованию с прокурором окружной прокуратуры и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, — рассказал руководитель Кременчугского районного управления полиции Иван Жук.

Мужчина признался, что около трех часов ночи он пришел в комнату бабушки. Конечно, старушке столь поздний визит не понравился. Ссора быстро переросла в драку. Мужчина начал беспощадно бить пожилую женщину. Бил он тещу и ногами, и руками.

Сейчас мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

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