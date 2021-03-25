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Факты / Происшествия
Вікторія Гірко |

Сиротами остались шестеро детей: новые подробности убийства почтальона на Ровенщине

В городе Сарны Ровенской области 17-летний парень убил мать шестерых детей, которая работала почтальоном.

вбивство рівненщина

В тот день 43-летняя женщина принесла пенсию хозяевам дома. Тогда парень решил ограбить почтальона и похитить у нее 18 тыс. грн. Он напал на женщину с топором, ударил ее по голове и забрал деньги.

После смерти матери сиротами остались шестеро детей, четверо из них — несовершеннолетние. Самой младшей дочери всего 11 лет.

Через несколько часов парня задержали на улице недалеко от места преступления. Он сразу во всем сознался. Местные жители говорят, что парень с детства оскорблял сверстников, а позже начал обворовывать всю улицу. Из-за него пострадали по меньшей мере четыре семьи.

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Ближайшие два месяца несовершеннолетний проведет за решеткой следственного изолятора. В полиции говорят, что парень действительно имеет психические отклонения, поэтому обязательно пройдет необходимую экспертизу.

Если его признают невменяемым, то отправят на принудительное лечение. Если же нет, тогда ему грозит тюрьма.

Об убийстве почтальона в Ровенской области стало известно 20 марта. 17-летний парень ударил женщину несколько раз по голове топором, а когда понял, что она без сознания, то спрятал топор под кровать, отобрал сумку и убежал.

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