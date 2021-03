Штат Алабама в США претерпел разрушения из-за серии торнадо. По меньшей мере пять человек погибли, число пострадавших не установлено. Более 35 тыс. человек остались без электроснабжения.

Губернатор штата Алабама Кей Айви из-за стихийного явления выдал чрезвычайную декларацию для 46 округов.

Огромные территории округа Шелби близ Бирмингема повреждены.

Шериф округа Шелби Джон Саманиего заявил, что некоторые дома полностью разрушены.

Мэр Сентрвилля Майк Окли сообщает, что от торнадо пострадал местный аэропорт:

Первая леди США Джил Байден из-за погодных условий отложила запланированную на 26 марта поездку в Бирмингем и Джаспер, штат Алабама.

– С мыслями о всех людях в Алабаме и тех, кто пострадал от суровой погоды на юге сегодня. Мои молитвы обращены к семьям в скорби. Пожалуйста, берегите себя, – написала Джил Байден в Twitter.

— Jill Biden (@FLOTUS) March 26, 2021