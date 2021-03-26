Штат Алабама в США претерпел разрушения из-за серии торнадо. По меньшей мере пять человек погибли, число пострадавших не установлено. Более 35 тыс. человек остались без электроснабжения.

Губернатор штата Алабама Кей Айви из-за стихийного явления выдал чрезвычайную декларацию для 46 округов.

– Радиолокации показали, что смерч, который образовался на юго-западе штата Алабама, пронесся на расстояние около 161 километра и продержался на земле около часа и 20 минут. Расследование на местах определит силу штормов, но мы уверенны, что найдем по меньшей мере семь торнадо, – сообщил метеоролог Национальной службы погоды в Бирмингеме Джон де Блок.

Огромные территории округа Шелби близ Бирмингема повреждены.

– Мне очень повезло, что я жив, – говорит 75-летний ветеран войны во Вьетнаме Джеймс Дануэй из города Пелхэм. – Я сначала игнорировал предупреждения о смерче, которые поступали на телефон, пока не услышал, как торнадо приближается. Я успел выбежать из спальни на верхнем этаже, где смотрел телевизор, прежде чем сдуло крышу дома. Все три мои машины были неуправляемыми.

Шериф округа Шелби Джон Саманиего заявил, что некоторые дома полностью разрушены.

Мэр Сентрвилля Майк Окли сообщает, что от торнадо пострадал местный аэропорт:

– Самолеты разорваны, как игрушки. Есть дома, которые полностью разрушены, вырваны деревья и линии электропередач.

Первая леди США Джил Байден из-за погодных условий отложила запланированную на 26 марта поездку в Бирмингем и Джаспер, штат Алабама.

– С мыслями о всех людях в Алабаме и тех, кто пострадал от суровой погоды на юге сегодня. Мои молитвы обращены к семьям в скорби. Пожалуйста, берегите себя, – написала Джил Байден в Twitter.

Thinking of everyone in Alabama and all of those impacted by the severe weather across the South tonight. My prayers are with the grieving families. Please stay safe. ???? — Jill Biden (@FLOTUS) March 26, 2021

Снежная буря в США

В феврале из-за снежной бури в США погибли почти 60 человек. Больше всего жертв – в Техасе.

Причинами смерти стали отравление угарным газом, ДТП на дорогах, домашние пожары и сильное переохлаждение организма.

Из-за ледяной бури во многих домах в Техасе отключили электричество. Также в некоторых местностях прорвало трубы, из-за чего сотни тысяч людей остались без воды.

Президент США Джо Байден объявил Техас зоной стихийного бедствия.