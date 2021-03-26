Контрадмиралу и заместителю командующего Черноморским флотом Военно-морского флота Вооруженных сил РФ сообщили о подозрении в пособничестве в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подстрекательстве к совершению государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны.

По данным Офиса генпрокурора, во время досудебного расследования было установлено, что 20-25 марта 2014 во время активной фазы оккупации Крыма подозреваемый открыто подстрекал военнослужащих и руководящий состав штаба Командования ВМС ВСУ к совершению государственной измены.

Он обещал мгновенное повышение зарплат и карьерный рост, а также угрожал применением военнослужащими РФ физического насилия и оружия.

— Заместитель командующего флота проводил допросы захваченных украинских офицеров, которые содержались на гауптвахте ЧФ РФ, подстрекая их к государственной измене, — сообщили в Офисе генпрокурора.

Досудебное расследование осуществляется следователями Главного следственного управления СБУ.

Незаконный экспорт агрегатов для кораблей

Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила незаконный экспорт украинских товаров военного назначения в Российскую Федерацию.

В СБУ сообщили, что конечным потребителем украинских агрегатов были предприятия военно-промышленного комплекса в России. Они выполняли оборонные заказы в интересах военно-морского флота РФ.