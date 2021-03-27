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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

В Одесской области произошла перестрелка — один человек погиб

В поселке Лиманское Одесской области произошла перестрелка. В результате происшествия один человек погиб, еще один — получил ранения.

В Одесской области произошла перестрелка — один человек погиб

В областные полиции отметили, что в настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

— С правонарушителем проводятся неотложные следственные действия, — отметили в полиции.

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Сведения по данному факту внесли в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

  • Стрельба в Одесской области: один человек погиб (ВИДЕО)
  • Стрельба в Одесской области: один человек погиб (ВИДЕО)
  • Стрельба в Одесской области: один человек погиб (ВИДЕО)
  • Стрельба в Одесской области: один человек погиб (ВИДЕО)
В Одесской области произошла перестрелка — один человек погиб / 2 фотографии

Стрельба в Харькове

22 февраля в Харькове произошла стрельба возле супермаркета. Злоумышленник выстрелил в голову мужчине, в результате чего последний умер на месте происшествия.

Преступник сразу скрылся на авто, а правоохранителям пришлось вводить план Сирена, чтобы задержать стрелка.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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