Стрельба в Одесской области: один человек погиб (ВИДЕО)

В поселке Лиманское Одесской области произошла перестрелка. В результате происшествия один человек погиб, еще один — получил ранения.
В областные полиции отметили, что в настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
— С правонарушителем проводятся неотложные следственные действия, — отметили в полиции.
Сведения по данному факту внесли в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.
В Одесской области произошла перестрелка — один человек погиб / 2 фотографии
Стрельба в Харькове
22 февраля в Харькове произошла стрельба возле супермаркета. Злоумышленник выстрелил в голову мужчине, в результате чего последний умер на месте происшествия.
Преступник сразу скрылся на авто, а правоохранителям пришлось вводить план Сирена, чтобы задержать стрелка.