Крушение самолета в Мексике

В мексиканском городе Эрмосильо в штате Сонора упал самолет. В результате катастрофы погибли шесть человек.

Легкомоторный самолет Cessna 401 разбился рядом с ипподромом. Он направлялся из Эрмосильо в американский город Тусон, штат Аризона.

По информации мексиканского издания El Heraldo de México, причиной катастрофы стало то, что самолет столкнулся с линией электропередачи.

На месте падения самолета четыре человека, которые находились на борту погибли мгновенно, среди них пилот самолета. Еще трое пострадали, но двух из них врачи не смогли спасти. Сейчас один человек находится в госпитале и врачи борются за его жизнь.

Известно, что среди погибших — чиновник правительства штата Сонора Леонардо Чискомани Фринер. Губернатор штата Клаудия Павлович Арельяно выразила соболезнования семьям погибших в катастрофе.

— Мое сердце и сердце моей семьи в скорби из-за потери дорогих друзей в авиакатастрофе, в частности Леонардо Чискомани — образцового чиновника моей рабочей группы. Мои молитвы за выздоровление тех, кто борется за свою жизнь, — сказала она.

La Fiscalía General de Justicia de Sonora detalló que ya subió a seis el número de muertos por este accidente aéreo en Hermosillohttps://t.co/Fc0e3RO6Kk pic.twitter.com/fmkxEa4GJz — TV Digital Los Mochis (@TvMochis) March 28, 2021

Падение самолета возле Оттавы

В начале февраля на западе канадской столицы Оттавы упал небольшой частный самолет. Инцидент произошел недалеко от аэропорта Карп.

Двухместный самолет Blackshape BS100 упал в лесополосе и загорелся. Спасательным удалось быстро прибыть на место падения самолета и погасить огонь.

Они обнаружили тело человека. Вероятно, что это был пилот самолета, который скончался на месте от полученных повреждений.

Фото: TV Digital Los Mochis

Джерело: El Heraldo de México