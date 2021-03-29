Самый богатый человек Чехии Петер Келлнер, основатель и владелец компании PPF Group, погиб в авиакатастрофе на Аляске.

Вертолет разбился в районе ледника Кник. Спасатели нашли одного человека, который выжил, и пятерых погибших, среди которых был и Каллнер.

Forbes оценивает состояние Келлнера в $17,5 млрд. В рейтинге самых богатых людей мира от Forbes Келлнер занял 70-е место в 2020 году.

Келлнер является владельцем банка Home Credit и бывшим владельцем сети магазинов бытовой техники Эльдорадо.

Авария экскурсионного вертолета

27 марта на Аляске разбился вертолет Eurocopter AS50 горнолыжного комплекса Tordrillo Mountain Lodge. В результате аварии погибли пять человек.

Погибшие туристы были постоянными гостями горнолыжного курорта.

На данный момент причины катастрофы еще выясняются.

Фото: PPF