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Факты / Происшествия
Анастасія Дячкіна |

Чешский миллиардер Петер Келлнер погиб при падении вертолета на Аляске

Самый богатый человек Чехии Петер Келлнер, основатель и владелец компании PPF Group, погиб в авиакатастрофе на Аляске.

Чешский миллиардер Петер Келлнер погиб при падении вертолета на Аляске

Вертолет разбился в районе ледника Кник. Спасатели нашли одного человека, который выжил, и пятерых погибших, среди которых был и Каллнер.

Forbes оценивает состояние Келлнера в $17,5 млрд. В рейтинге самых богатых людей мира от Forbes Келлнер занял 70-е место в 2020 году.

Келлнер является владельцем банка Home Credit и бывшим владельцем сети магазинов бытовой техники Эльдорадо.

Авария экскурсионного вертолета

27 марта на Аляске разбился вертолет Eurocopter AS50 горнолыжного комплекса Tordrillo Mountain Lodge. В результате аварии погибли пять человек.

Погибшие туристы были постоянными гостями горнолыжного курорта.

На данный момент причины катастрофы еще выясняются.

Фото: PPF

Источник: The Washington Post

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