Горел разбросанный мусор: в пожаре на Днепропетровщине погибли три человека

Поздно вечером 28 марта в селе Вязовок Днепропетровской области загорелся дом.
Инцидент произошел в Павлоградском районе.
По прибытии спасатели установили, что горит крыша, мусор и домашнее имущество внутри одноэтажного дома общей площадью 60 кв.м.
В доме пожарные обнаружили тела погибших мужчины и женщины: позже было найдено тело еще одной женщины. Их возраст не разглашается.
К локализации и ликвидации пожара в Днепропетровской области были привлечены семь спасателей.
Обстоятельства смерти погибших и причину пожара будут устанавливать правоохранители.
Пожар в парке Муромец
В середине февраля в Киеве горели домики в парке Муромец.
Первыми черные клубы дыма заметили водители-очевидцы, проезжавшие мимо парка. На момент пожара внутри помещения никого не было.
Установлено, что пожар возник в помещении кафе срубной конструкции, огонь охватил лишь часть строения, но сопровождался сильным задымлением.