Горел разбросанный мусор: в пожаре на Днепропетровщине погибли три человека

Поздно вечером 28 марта в селе Вязовок Днепропетровской области загорелся дом.

Инцидент произошел в Павлоградском районе.

По прибытии спасатели установили, что горит крыша, мусор и домашнее имущество внутри одноэтажного дома общей площадью 60 кв.м.

В доме пожарные обнаружили тела погибших мужчины и женщины: позже было найдено тело еще одной женщины. Их возраст не разглашается.

К локализации и ликвидации пожара в Днепропетровской области были привлечены семь спасателей.

Обстоятельства смерти погибших и причину пожара будут устанавливать правоохранители.

Пожар в парке Муромец

В середине февраля в Киеве горели домики в парке Муромец.

Первыми черные клубы дыма заметили водители-очевидцы, проезжавшие мимо парка. На момент пожара внутри помещения никого не было.

Установлено, что пожар возник в помещении кафе срубной конструкции, огонь охватил лишь часть строения, но сопровождался сильным задымлением.