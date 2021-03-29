В австрийском городе Грац группа неизвестных напала среди белого дня на двух украинских подростков. Один из них с ножевым ранением в больнице.

Инцидент произошел в воскресенье, 28 марта, в 16.15 по местному времени. Двое братьев в возрасте 15 и 17 лет, которые являются гражданами Украины, пришли на встречу с неизвестным для продажи ему куртки. Об этом они предварительно договорились в социальной сети.

Покупатель назначил им встречу в пешеходном подземном переходе. Когда он примерял куртку, с обеих сторон украинцев окружили от четырех до пяти неизвестных в масках. Один из нападавших достал пистолет и начал угрожать старшему брату, требуя деньги, ценные вещи, а также принесенную куртку.

17-летний парень начал сопротивляться и завязалась драка. Один из нападавших достал нож и ударил им старшего брата в верхнюю часть тела. После этого преступники скрылись.

Юношу госпитализировали в больницу Граца. Известно, что его жизни сейчас ничего не угрожает. Его младший брат получил незначительные травмы лица.

Полиция Граца открыла производство и проводит расследование нападения. Сейчас личности нападавших еще не установлены.

Избиение украинского подростка во Франции

15 января группа преступников в масках с металлическими дубинками, битами и ножами осуществила нападение на 14-летнего украинца Юрия, когда он с друзьями возвращался из колледжа.

Избиение произошло недалеко от Эйфелевой башни и торгового центра Beaugrenelle.

С тяжелыми травмами парня госпитализировали, некоторое время он находился в искусственной коме. В начале марта Юрия выписали из больницы.

Источник: Heute