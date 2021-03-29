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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

Пир во время чумы: украинский DJ закатил вечеринку несмотря на карантин

В Запорожье в ночь на 27 марта правоохранители наведались в ночной клуб на улице Парковый бульвар, который работал после 24 часов, несмотря на карантин.

Пир во время чумы: украинский DJ закатил вечеринку несмотря на карантин

Во время проверки в ночном клубе находились администрация, бармены, технический персонал, ди-джей и около 200 посетителей.

— После неоднократных предупреждений, некоторые из граждан, которые отдыхали в ночном клубе, а также администрация категорически отказалась выполнять законные требования полицейских, и продолжали развлекаться, — отметили в ГУ НП в Запорожской области.

Нарушителей привлекли к административной ответственности.

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На руководителя и ди-джея составили протоколы по ч. 1 ст. 44-3 КоАП — штраф до 34 тыс. грн. Посетителей, которые отказывались надевать защитные маски, составили постановления по ч. 2 ст. 44-3 КоАП — штраф до 255 грн.

Кроме того, ди-джей за злостное неповиновение законному распоряжению полицейского привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 185 КУоАП.

  • Пир во время чумы: украинский DJ закатил вечеринку несмотря на карантин
  • Пир во время чумы: украинский DJ закатил вечеринку несмотря на карантин
  • Пир во время чумы: украинский DJ закатил вечеринку несмотря на карантин
  • Пир во время чумы: украинский DJ закатил вечеринку несмотря на карантин
Пир во время чумы: украинский DJ закатил вечеринку несмотря на карантин / 2 фотографии

В Киеве мужчина заблокировал движение трамвая

В Деснянском районе Киев 24 марта парень заблокировал движение трамвая, потому что водитель не пустил его в вагон без маски.

На видео, которое сняли случайные прохожие, парень вышел из трамвая, стал на путях и начал медленно идти прямо перед ним.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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