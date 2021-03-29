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Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

Вместо подъемника – вертолет: стали известны подробности гибели миллиардера на Аляске

Погибший чешский миллиардер Петер Келлнер вместе со своей группой для катания на внедорожной трассе Аляски вместо подъемника воспользовался вертолетом Airbus AS350 B3.

вертоліт

Авиакатастрофа произошла по неизвестным причинам в 50 милях (80,5 км) к востоку от Анкориджа. Расследованием сейчас занимается Национальное управление по безопасности на транспорте.

Среди пятерых пассажиров вертолета было трое гостей и двое гидов из горного домика Тордрилло.

Кроме миллиардера Петера Келлнера, погибли также 52-летний Грегори Хармс из Колорадо, 50-летний Бенджамин Ларош из Чехии, 38-летний Шон МакМеннани из Гирдвуда и 33-летний пилот Захари Рассел из Анкориджа.

Шестой человек, который также был на борту, находится в стабильном состоянии в больнице Анкориджа.

Грегори Хармс был первопроходцем гидролета на Аляске. Он основал компанию heli-ski, которая руководила поездками по всему миру.

Шон МакМеннани работал проводником более 10 лет. Он также был инструктором лавин и опытным горным гидом на Денали, самой высокой точке Северной Америки.

Чешский миллиардер Петер Келлнер и Бенджамин Ларош были частыми гостями на Аляске.

Состояние Петера Келлнера

Forbes оценил состояние Петера Келлнера в $17,5 млрд. В рейтинге самых богатых людей мира от Forbes Келлнер занял 70 место в 2020 году.

Келлнер является владельцем банка Home Credit и бывшим владельцем сети магазинов бытовой техники Эльдорадо.

Он заработал свое первое богатство в 1990-х годах благодаря основанию инвестиционного фонда, который он использовал для приобретения контрольного пакета акций крупнейшей страховой компании страны.

В октябре прошлого года чешский миллиардер приобрел большую европейскую сеть вещания Центральноевропейские медиа-предприятия за $1,1 млрд.

Источник: Sky News

Фото: Depositphotos

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