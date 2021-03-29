Погибший чешский миллиардер Петер Келлнер вместе со своей группой для катания на внедорожной трассе Аляски вместо подъемника воспользовался вертолетом Airbus AS350 B3.

Авиакатастрофа произошла по неизвестным причинам в 50 милях (80,5 км) к востоку от Анкориджа. Расследованием сейчас занимается Национальное управление по безопасности на транспорте.

Среди пятерых пассажиров вертолета было трое гостей и двое гидов из горного домика Тордрилло.

Кроме миллиардера Петера Келлнера, погибли также 52-летний Грегори Хармс из Колорадо, 50-летний Бенджамин Ларош из Чехии, 38-летний Шон МакМеннани из Гирдвуда и 33-летний пилот Захари Рассел из Анкориджа.

Шестой человек, который также был на борту, находится в стабильном состоянии в больнице Анкориджа.

Грегори Хармс был первопроходцем гидролета на Аляске. Он основал компанию heli-ski, которая руководила поездками по всему миру.

Шон МакМеннани работал проводником более 10 лет. Он также был инструктором лавин и опытным горным гидом на Денали, самой высокой точке Северной Америки.

Чешский миллиардер Петер Келлнер и Бенджамин Ларош были частыми гостями на Аляске.

Состояние Петера Келлнера

Forbes оценил состояние Петера Келлнера в $17,5 млрд. В рейтинге самых богатых людей мира от Forbes Келлнер занял 70 место в 2020 году.

Келлнер является владельцем банка Home Credit и бывшим владельцем сети магазинов бытовой техники Эльдорадо.

Он заработал свое первое богатство в 1990-х годах благодаря основанию инвестиционного фонда, который он использовал для приобретения контрольного пакета акций крупнейшей страховой компании страны.

В октябре прошлого года чешский миллиардер приобрел большую европейскую сеть вещания Центральноевропейские медиа-предприятия за $1,1 млрд.