На украинских подростков в австрийском городе Грац напали семь человек. Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба.

– Нападение осуществила целая банда. Полиция считает, что их мотивом было ограбление. Розыск злоумышленников продолжается, – отметил Александр Щерба.

Сейчас прямой контакт с шефом полиции города поддерживает почетный консул Украины Фридрих Местль.

По его информации, жизнь раненого украинца – вне опасности.

Нападение на украинских подростков в Австрии

28 марта группа неизвестных совершила нападение на украинских подростков в Австрии.

Инцидент произошел в пешеходном подземном переходе города Грац, где два брата – 15 и 17 лет – должны были встретиться с потенциальным покупателем куртки.

После примерки украинцев окружили неизвестные в масках. Один из нападавших достал пистолет и начал угрожать старшему брату, требуя деньги, ценные вещи, а также принесенную куртку.

17-летний парень начал сопротивляться, поэтому началась драка. В результате старшего брата с ножевым ранением госпитализировали в местную больницу. Младший получил незначительные травмы лица.

Источник: Александр Щерба

Фото: EXPA