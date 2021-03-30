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Євгенія Шапоренко |

У Влада Сорда забрали Орден Богдана Хмельницкого, который он носил незаконно

У Влад Сорд забрали Орден Богдана Хмельницкого. Награду он носил незаконно. Владислава подозревают в том, что он разбил окна в Офисе президента во время митинга на поддержку Сергея Стерненко.

У Влада Сорда забрали Орден Богдана Хмельницкого, который он носил незаконно

Сейчас Сод пребывает под домашним арестом. Он в эфире одного из телеканалов рассказал, что за участие в боях на Донбассе награжден Орденом Богдана Хмельницкого.

Однако, спустя время в ОП сообщили, что это обман и в списках награжденных Сорд не значится.

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Винницкие полицейские орден изъяли, а на Сорта составили админпротокол по ч. 1 ст. 186-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

23 марта Печерский районный суд избрал меру пресечения Владиславу Сорду — задержанному после протеста под Офисом президента. Его отправили на круглосуточный домашний арест.

В субботу, 20 марта, вечером под стенами ОП проходила акция с требованием освободить активиста Сергея Стерненко и других политзаключенных. Митингующие зажигали файеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания ОП активистами красной краской были нанесены надписи.

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